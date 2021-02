Migros Bank stellt Privatkundengeschäft unter neue Führung

Markus Schawalder, neuer Leiter Private Kunden Migros Bank



Der Verwaltungsrat der Migros Bank hat Markus Schawalder per 1. April 2021 zum neuen Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Private Kunden Gesamtbank ernannt, wie die Migros Bank am Montag mitteilte. Er folgt auf Markus Maag, der auf diesen Zeitpunkt die Leitung Private Kunden in der Region Zürich übernimmt und aus der Geschäftsleitung ausscheidet.

Aktuell ist Schawalder für die Liechtensteinische Landesbank als Leiter Privatkunden tätig. Davor war er von 2014 bis 2018 bei der Basler Kantonalbank beschäftigt, zunächst als Leiter Vertriebsentwicklung, dann als Leiter Privatkunden. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre bei Bank-now als Head Product Management & Business Development und bei Postfinance als Leiter Strategiemanagement. Seine ersten beruflichen Stationen waren die Credit Suisse und KPMG Consulting. Schawalder ist diplomierter Betriebsökonom FH und verfügt über einen Master of Advanced Studies im Bankmanagement.