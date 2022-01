Migros-Finanzchefin wird neue Verwaltungsrätin der Migros Bank

Isabelle Zimmermann, Verwaltungsrätin, Migros Bank (Bild: ZVG)



Isabelle Zimmermann wurde per Anfang Jahr zur Finanzchefin der Migros-Gruppe ernannt und folgt damit auf Jörg Zulauf. Gleichzeitig wurde sie neu in den Verwaltungsrat der Migros Bank gewählt, aus dem Zulauf ausscheidet, wie die Migros Bank am Montag mitteilte. Er wird ordentlich pensioniert, nachdem er seit 2000 Finanzchef der Migros-Gruppe und Verwaltungsrats-Vizepräsident der Migros Bank war. Es sei vorgesehen, dass der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat Zimmermann zu seiner neuen Vizepräsidentin wählen wird.

Zimmermann arbeitete seit 2004 in verschiedensten Finanzfunktionen bei der Hilti-Gruppe, zuletzt als Head of Corporate Audit and Risk Management in Schaan, Liechtenstein. Zuvor war sie für Ernst & Young in der Unternehmens- und Pensionskassenprüfung tätig. Isabelle Zimmermann verfügt über Abschlüsse unter anderem in Wirtschaftspädagogik (Mag. rer. soc. oec.) der Universität Innsbruck sowie als eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüferin an der Treuhandkammer Bern.