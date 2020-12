Mirabaud AM mit neuem Verkaufschef für die Schweiz

Jérôme Paganini, Head of Sales Schweiz, Mirabaud Asset Management



Der neue Head of Sales Schweiz von Mirabaud Asset Management heisst Jérôme Paganini undkommt von Silex Investment Partners. Er wird neu die beiden Verkaufsteams von Mirabaud AM in Genf und Zürich leiten. Sein Ziel ist es laut Mitteilung vom Dienstag, die Unternehmensphilosophie sowie die Anlagemöglichkeiten der Gruppe auf dem Schweizer Markt noch stärker in den Vordergrund zu stellen.

Paganini kann auf mehr als zehn Jahre Vertriebserfahrung in der Vermögensverwaltung zurückblicken – sowohl im Wholesale- als auch im institutionellen Segment des Marktes. Er war zuvor bei Lombard Odier und Syz beschäftigt.