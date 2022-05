Mirabaud Asset Management mit neuer Vertriebschefin

Liisa Juntunen, Head of Distribution, Mirabaud Asset Management



In dieser neu geschaffenen Funktion zeichnet Liisa Juntunen für die Kundenbeziehungen, die Geschäftsentwicklung, das Marketing und die Produktstrategie in ganz Europa verantwortlich, wie Mirabaud Asset Management am Montag mitteilte. Sie arbeitet in London und ist Lionel Aeschlimann, CEO von Mirabaud Asset Management und geschäftsführender Gesellschafter der Mirabaud-Gruppe, direkt unterstellt.

Juntunen verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, darunter bei LGIM und AllianceBernstein. Zuvor war sie für PGIM Quantitative Solutions tätig, wo sie für die Entwicklung des institutionellen Geschäfts in der EMEA-Region mit Schwerpunkt auf der Entwicklung des Produktangebots zuständig war.