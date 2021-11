Mohamed A. El-Erian: Die Weltwirtschaft braucht einen Sputnik-Moment

Das G-20-Treffen in Rom bietet für Mohamed A. El-Erian, Ex-CEO von Pimco, Wirtschaftsberater von Allianz und Präsident des Queens’ College, Cambridge, eine günstige Gelegenheit, für die globale Wirtschaft nachhaltige Pflöcke einzuschlagen. El-Erian erinnert an den "Sputnik-Moment" in der Finanzkrise, als sich die Leader auf gemeinsame Schritte einigten.