Multi-Asset in China: Zehn Fragen zur Strategie

Gian Plebani, Multi-Asset-Experte für China und Portfolio Manager für die Strategie China Allocation Opportunity



China hat unter der Pandemie und den anhaltenden Spannungen mit den USA gelitten. Warum haben die Märkte dann so stark zugelegt?

Dank der höheren fiskal- und geldpolitischen Reaktionsfähigkeit Chinas bei Schocks und des First-in-first-out-Status im Hinblick auf die weltweite Pandemie konnten sich die inländischen Aktien im Jahr 2020 besser behaupten als Schwellenländeraktien insgesamt. Unseres Erachtens bleibt die relativ hohe Widerstandsfähigkeit erhalten, da Peking der Beschäftigung höhere Priorität einräumt als dem Schuldenabbau.

Was bedeutet der Wahlsieg von Joe Biden für die Beziehung zwischen den USA und China?

Joe Biden ging als Gewinner aus den US-Präsidentschaftswahlen hervor und dürfte das Amt mit einem republikanischen Senat antreten. Für die Beziehungen zwischen den USA und China bedeutet dies unserer Ansicht nach, dass Biden eine besser vorhersehbare, aber weiterhin konfrontative Chinapolitik betreiben dürfte. Der Handelsbilanz wird weniger Bedeutung zukommen und die Zölle werden allmählich abgebaut. In der sich weiter verschlechternden Beziehung zwischen den USA und China wird die Technologie jedoch im Brennpunkt bleiben.

Im Gegensatz zu Präsident Trump könnte Joe Biden multilaterale Koalitionen mit US-amerikanischen Verbündeten bilden, um China auf Themen wie Handel, Technologie, Menschenrechte und Umwelt anzusprechen.

Alles in allem sind wir der Meinung, dass die Regierung Biden den chinesischen Risikoanlagen auf kürzere Sicht Unterstützung bieten würde, obwohl die geopolitischen Risiken unterschwellig weiter bestehen dürften.

Wie hoch ist Ihr Barmittelanteil zurzeit und was sind die Gründe dafür?

Da wir Long-Positionen in Risikoanlagen und eine Übergewichtung in Aktien halten, ist unser Barmittelanteil aktuell recht niedrig, insbesondere im Vergleich zum 2. Quartal 2020. Wir verfügen zudem über eine bedeutende Position in Onshore-Anleihen, da wir sie als eine risikofreie Anlage betrachten, die derzeit ein gutes Carry bietet.

Sie haben Ihre Allokation in Onshore-Anleihen also erhöht. Wie hoch ist die Liquidität an den Onshore-Anleihenmärkten Chinas?

Unsere Position in chinesischen Onshore-Anleihen setzt sich aus chinesischen Staatsanleihen (China Government Bonds, CGBs) und Policy-Bank-Anleihen (PBBs) zusammen. Da diese zu den liquidesten Segmenten des chinesischen Onshore-Anleihenmarkts zählen, gehen wir im Hinblick auf den Umfang des Engagements behutsam vor.

Welche Bedeutung hat die kürzliche Ankündigung von FTSE Russel, chinesische Anleihen in die Indizes aufnehmen zu wollen?

FTSE Russell ist der dritte wichtige Indexanbieter, der chinesische Onshore-Anleihen in seine Indizes aufnimmt. Für sich genommen ist dieser Schritt nicht so bedeutend, er zeigt jedoch die Fortsetzung des Trends der Indexaufnahme und ist für internationale Anleger interessant. Wir gehen davon aus, dass sich die Kapitalzuflüsse in den kommenden Jahren bemerkbar machen werden.

Wie beurteilen Sie den Renminbi (RMB)? Nehmen Sie eine Absicherung vor und wenn ja, auf welche Weise?

Wir schätzen RMB positiv ein und rechnen mit einer Aufwertung. Daher sichern wir unsere Positionen nicht mehr ab und halten die im Rahmen unseres Onshore-Engagements eingegangenen RMB-Positionen für angemessen.

Ziehen Sie derzeit chinesische A-Aktien oder H-Aktien vor?

Wir verfügen über eine grosse Position in chinesischen A-Aktien, die chinesischen H-Aktien sind aber auch attraktiv. Chinesische A-Aktien haben relativ stark zugelegt, woraus sich eine recht gute Prämie gegenüber dem Markt für chinesische H-Aktien ergibt. Unseres Erachtens können chinesische H-Aktien in den kommenden Monaten potenziell anziehen und die Prämienlücke schliessen.

Welches sind zurzeit Ihre bevorzugten Anlagen: Hochzins-, Investment-Grade- oder CNY-Anleihen?

Im Allgemeinen ziehen wir USD-Unternehmensanleihen gegenüber CNY-Anleihen sowie Hochzins- gegenüber Investment-Grade-Anleihen vor. Grund dafür ist, dass uns die Fundamentaldaten in diesem Marktsegment nach wie vor gefallen. Zudem hat der Markt ein höheres implizites Ausfallrisiko eskomptiert, insbesondere im Immobilienbereich. Dort halten wir Titel von Unternehmen mit einer robusteren Bilanz und soliden Cashflows.

Machen Sie sich irgendwelche Sorgen über steigende Ausfälle bei Onshore-Anleihen in China und wie reagieren Sie darauf?

Ausfallzyklen sind am reifenden Onshore-Anleihenmarkt Chinas nichts Ungewöhnliches und sorgen auf längere Sicht für eine gesunde Kursentwicklung und Stabilität. In der Vergangenheit hat es immer wieder Ausfallzyklen gegeben. Die jüngsten Ausfälle betrafen lokale Staatsunternehmen, die seit 2014 zu beobachten sind. Zwischen 2015 und 2017 verstärkte sich der Ausfallzyklus, was auf eine allmähliche Verschiebung zu einem realistischeren Marktpreis hindeutet. Vor allem halten wir im Rahmen unserer Strategie China Allocation Opportunity im Onshore-Anleihenbereich ausschliesslich Zinsanleihen – CGBs und PBBs – die staatlich garantiert sind und als sichere Anlagen gelten.

Welche Strategie verfolgen Sie aktuell?

China befindet sich eindeutig in einer starken V-förmigen Erholung und wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zum Trendwachstum zurückkehren wird. Unsere Risikobereitschaft widerspiegelt sich in unserer Long-Position in Aktien und Präferenz von Unternehmensanleihen gegenüber Staatspapieren.

Wir haben unser Engagement in Unternehmensanleihen durch die Veräusserung von Onshore-Staatsanleihen finanziert, halten aber zum Risikoausgleich weiterhin einen bedeutenden Anteil.

Angesichts der attraktiven Rendite und des impliziten Ausfallrisikos ziehen wir Hochzinsanleihen gegenüber Investment-Grade-Anleihen vor. Wir schätzen RMB positiv ein und rechnen mit einer Aufwertung. Die im Rahmen unseres Onshore-Engagements eingegangenen RMB-Positionen halten wird für angemessen.

Neben aktiven Positionen zwischen Aktien und Anleihen sind unseres Erachtens Allokationen zwischen Onshore- und Offshore-Anlagen wichtig, um von verschiedenen Impulsen und unterschiedlichem Anlegerverhalten zu profitieren.

