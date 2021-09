Multi-Themenfonds – kurzfristiger Hype oder ein nachhaltiges Investment?

Team Global Equities/Multi Asset: Frank Schwarz (vorne), Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst und Johannes Schweinebraden.



Ein Begriff für langfristig anhaltende Trends ist derzeit in aller Munde: Megatrend. Megatrends entwickeln sich langsam, aber enorm mächtig. Alle Ebenen der Gesellschaft werden durch sie beeinflusst: Individuen, Unternehmen und Institutionen. Ein besonderes Merkmal liegt in ihrer Mehrdimensionalität und Komplexität. Wechselwirkungen, mit denen sie einhergehen, geben den Megatrends eine ganz eigene Dynamik. Auch, wenn sie anfangs nur in speziellen Nischen anlaufen – mit fortschreitender Zeit breiten sie sich galoppierend in immer mehr Branchen und Bereichen weltweit aus. An dieser Stelle ist die Offenheit von Unternehmen gefragt. Wer hier die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennt, hat die Möglichkeit, an den strukturellen Veränderungen mit seinem evolutionären oder revolutionären Geschäftsmodell zu partizipieren. Paradebeispiele angepasster Geschäftsmodelle sind Alibaba, Amazon, Apple oder Samsung.

Und so häuft sich die Anzahl an Fonds, die Trends und Megatrends in ihrer Allokation aufgreifen. Getrieben durch die Aufmerksamkeit stellt sich folgende Frage: Wie identifiziert man einen langfristigen Trend? Und welche Unternehmen stellen die richtigen Weichen, um daran zu partizipieren? Genau das hat sich das Team Global Equities/Multi Asset von MainFirst schon lange vor dem aktuellen Hype der Multi-Themenfonds zur Aufgabe gemacht. Unternehmen zu finden, die Vorreiter und Vorbereiter von Megatrends sind, ist der zentrale Investmentansatz unserer Fonds.

Das Team

Als Fondsmanager, die langfristig Mehrwert für ihre Kunden erzielen wollen, setzt das Team Global Equities/Multi Asset auf strukturelle Wachstumstrends, wie etwa gesellschaftliche und technologische Entwicklungen. Die Veränderungsprozesse der Megatrends sind schnelllebig und es bedarf einer aktiven Titelselektion. Die Grundvoraussetzung für den Erfolg der Strategie ist die Betrachtung der Frage, wie die Welt in zehn oder 20 Jahren aussehen wird. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Wachstumsthemen wie Halbleiter, Roboter, Automation, Elektroautos, Batterien und erneuerbaren Energien, aber auch auf Konsum.

Das langjährige Team – bestehend aus Frank Schwarz, Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst und Johannes Schweinebraden – legt grossen Wert darauf, dass potentielle Investmentkandidaten ein strukturelles Wachstum aufweisen, mit dem sie eine herausragende Kursentwicklung erfahren können. Die Auswahl der Portfoliounternehmen basiert auf dem Ergebnis umfassender, bottom-up-getriebener Unternehmensanalysen mit einem Anlageschwerpunkt auf amerikanischen, asiatischen und auch europäischen Unternehmen. (Hinzu kommt die beständige Neugier auf andere Länder, Kulturen und deren technischen Entwicklungen und Fortschritte.)

Die Produkte

Das Erkennen, Analysieren und Investieren in strukturelle Wachstumstrends bildet somit die Basis für die Anlagestrategie im MainFirst Global Equities Fund. Ziel des Fonds ist es, sich deutlich besser als der MSCI World (in EUR) zu entwickeln. Dieser Aktienindex spiegelt die Entwicklung von über 1'600 Aktien aus 23 Industrieländern wider und gilt als einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit. Das Ziel wurde bislang erreicht: Seit Auflage (01.03.2013) erzielte der MainFirst Global Equities Fund (C-Klasse; LU0864709349) eine Wertentwicklung von +305,19%. Um die Volatilität des Fonds zu reduzieren kommen verschiedene Absicherungsinstrumente (Overlays) – auf Basis technischer Signale – zum Einsatz. Je nach Marktlage kann die Aktienquote zwischen 0% und 100% liegen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sowohl Aktien als auch Fremdwährungen an den Futuremärkten abzusichern.

Für risikobereitere Investoren könnte der MainFirst Global Equities Unconstrained Fund interessant sein. Die Anlagestrategie ist die gleiche. Der Unterschied: Die Variante "Unconstrained" setzt keinen Absicherungsmechanismus ein und ist in der Regel zu 100% in Aktien investiert. Der themenbasierte Ansatz des MainFirst Global Equities Unconstrained Fund konzentriert sich – wie auch beim MainFirst Global Equities Fund – auf strukturell wachsende Investmentthemen.

Ob abgesichert oder nicht: Die Anlagestrategie beider Fonds ist mit einem Investmenthorizont von über fünf Jahren langfristig ausgelegt. Dadurch können Investoren strategisch von den Megatrends unserer Zeit und der Entwicklung daran partizipierender Unternehmen profitieren und kurzfristige Schwankungen gut überstehen.

Disclaimer

Dies ist eine Werbemitteilung gerichtet ausschließlich an professionelle und/oder geeignete Gegenparteien gemäß der MiFID II Richtlinie (2014/65/EU).

