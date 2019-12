Mutationen im SIX Verwaltungsrat

Thomas Wellauer wurde am Mittwoch an der ausserordentlichen Generalversammlung von SIX per 15. März 2020 in den Verwaltungsrat gewählt, wie das Unternehmen mitteilte. Gleichzeitig wurde er wie bereits angekündigt (investrends.ch berichtete) vom Verwaltungsrat zum neuen Präsidenten gewählt. Damit wird er die Nachfolge von Romeo Lacher antreten, der seinen Rücktritt Anfang 2019 bekanntgegeben hatte. Lacher wird das Präsidium noch bis am 15. März 2020 innehaben.

Thomas Gottstein



Gleichzeitig wurde Thomas Gottstein, CEO Credit Suisse (Switzerland) AG, als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Er tritt an die Stelle des zurückgetretenen Pierre-Olivier Bouée. Gottstein arbeitet seit 1999 für die Credit Suisse, wo er diverse nationale und internationale Führungspositionen bekleidete. Aktuell verantwortet er als CEO Credit Suisse Schweiz das gesamte hiesige Geschäft der Bank. Thomas Gottstein hat an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften studiert und mit einem Doktorat in Finanz- und Rechnungswesen abgeschlossen.