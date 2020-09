Muzinich Co. verstärkt Schweizer Präsenz

Patricia Horgan, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Muzinich & Co. (Switzerland)



Muzinich & Co. (Switzerland) hat Patricia Horgan mit Wirkung zum 1. Juli 2020 zum unabhängigen Mitglied seines Schweizer Verwaltungsrats ernannt, wie der Investmentmanager am Mittwoch mitteilte. Horgan arbeitet eng mit den anderen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Schweizer Management-Team zusammen, um die strategische Geschäftsentwicklung des Unternehmens in der Schweiz weiter voranzutreiben.

Horgan verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Finanz- und Kapitalmarktbereich, die sie in leitenden Positionen bei einer Reihe von führenden Finanzinstituten wie Credit Suisse, Deutsche Bank Private Wealth Management und UBS gesammelt hat. Ihre Erfahrungen reichen von privaten Anlageprodukten im Private Banking und europäischen Firmenkundengeschäft bis hin zu strukturierten und Rohstoff-Finanzierungen. Sie ist derzeit auch als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Goldman Sachs Bank in Zürich tätig. Patricia Horgan lebt in Zürich.

Mit dem kürzlichen Umzug in neue Räumlichkeiten in Genf verstärkt Muzinich & Co. zudem seine Präsenz und Reichweite in der Romandie.