Muzinich stärkt Beziehungen zum globalen Versicherungsmarkt

Lloyd Ayer, Director of Insurance Advisory, Muzinich & Co.



Muzinich & Co. hat Lloyd Ayer zum Director of Insurance Advisory ernannt. Von New York aus wird er für den Ausbau der Expertise im Versicherungssektor verantwortlich sein, wie das Assetmanagement-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ayer wird laut Medienmitteilung Kundenbeziehungen, Fundamentalanalysen, Branchen-Research und quantitative Modellierung zusammenführen und damit das Ziel des Unternehmens unterstützen, die Expertise von Muzinich & Co. im öffentlichen und privaten Sektor auch einem breiteren institutionellen Anlegerkreis zugänglich zu machen.

Ayer kommt von der DWS. Dort hat er sich über zwei Jahrzehnte lang ausschliesslich auf Investitionen von Versicherungsunternehmen konzentriert. Er konzipierte massgeschneiderte Portfolioanalysen für Versicherungskunden, einschliesslich strategischer Asset Allocation (SAA)-Programme für Unternehmen, die er auch führte und umsetzte.