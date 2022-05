Natixis ernennt acht Führungskräfte ins Management Committee

Natixis IM mit Sitz und Paris und Boston gehört indirekt zur zweitgrössten französischen Bankengruppe BPCE. (Bild: Shutterstock.com/Pattington Photografie)



Die Groupe BPCE ist eine der grössten Banken in Frankreich, entstanden 2009 aus der Fusion der Groupe Banque Populaire und der Groupe Caisse d’Epargne. Zu ihr gehört auch der Asset Manager Natixis IM an. Dieser strebt mit den neuen Ernennungen an, seinen Kundenservice durch eine bessere globale Koordination, eine stärkere Fokussierung und eine breitere Repräsentation der wichtigsten Kundensegmente weiter zu stärken und sicherzustellen, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (ESG) sowie Impact-Aspekte vollständig in seine Strategie und seine Geschäftstätigkeit integriert werden. So schreibt französische Unternehmen in einer Mitteilung.

Die acht Personen sind Alix Boisaubert, Alain Bruneau, Fabrice Chemouny, Audrey Koenig, Melanie Robinson, Justin Rosen, Jean-Marc Sabatier und Nathalie Wallace.

Sie stossen zu Tim Ryan, Head of Asset & Wealth Management, und den anderen sechs derzeitigen Mitgliedern des Asset and Wealth Management Committee der Gruppe.