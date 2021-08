Natixis IM ernennt Global Head of Sustainable Investing

Nathalie Wallace, Global Head of Sustainable Investing, Natixis Investment Managers



Natixis Investment Managers hat Nathalie Wallace zur Global Head of Sustainable Investing ernannt, wie der Vermögensverwalter am Freitag mitteilte. In dieser Funktion hat sie die Aufgabe, die Umsetzung des ESG-Engagements von Natixis IM im gesamten Vertriebsnetz, bei den Tochtergesellschaften und im Rahmen branchenweiter Initiativen voranzutreiben. Sie wird an Joseph Pinto, Head of Distribution für Europa, Lateinamerika, den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum, berichten und von Boston aus tätig sein.

Wallace stösst von Mirova US zu Natixis IM, wo sie Head of ESG Strategy & Development war. Sie machte ihren Bachelor-Abschluss am Institut Supérieur de Gestion Business School in Paris, Frankreich, und ist Certified International Investment Analyst (CIIA). Von 2014 bis 2020 war sie französische Aussenhandelsberaterin und ist Mitglied des ESG Technical Committee des CFA Institute.