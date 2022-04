Natixis IM ernennt Vertriebschefin für Südeuropa und Lateinamerika

Sophie Del Campo, Head of Distribution für Südeuropa und Lateinamerika, Natixis Investment Managers (Bild: ZVG)



Natixis Investment Managers (Natixis IM) setzt seine Strategie zur Stärkung der wichtigsten Geschäftsregionen fort und hat am Dienstag die Ernennung von Sophie Del Campo zur Head of Distribution für Südeuropa und Lateinamerika mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Sie wird für den Ausbau der Präsenz von Natixis IM in der Region Südeuropa und Lateinamerika verantwortlich sein. In ihrer Funktion wird sie Iberien, Italien, Lateinamerika und die US-Offshore-Region betreuen. Sie hat ihren Sitz in Madrid und berichtet an Joseph Pinto, Head of Distribution für Europa, Lateinamerika, den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum.

Del Campo hat 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und Finanzbranche. Sie begann ihre Karriere bei der Deloitte Consulting Group und arbeitete dann bei ING Direct an der Entwicklung eines Online-Brokers für Investmentfonds in Spanien. Im Jahr 2001 wechselte sie zu Amundi in Spanien, wo sie bis 2006 den Grosshandelsvertrieb leitete und anschliessend Leiterin des Vertriebs für den iberischen Markt wurde. Von 2008 bis 2011 war sie Head of Spain and Portugal bei Pioneer Investments. Zuletzt war sie Head of Iberia, US Offshore und Lateinamerika bei Natixis Investment Managers. Sie hat einen Master-Abschluss in Finanzen von der IEP Paris und einen Master-Abschluss in Wirtschaft von der Universität Sorbonne Paris.