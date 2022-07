Natixis IM mit neuem Vertriebsleiter Westeuropa

Gad Amar, Leiter Vertrieb Westeuropa, Natixis Investment Managers (Bild: ZVG)



Natixis Investment Managers hat Gad Amar zum Leiter Vertrieb Westeuropa ernannt, wie Citywire am Mittwoch meldete. Amar arbeitet seit Oktober 2021 für die französische Investmentgesellschaft und soll künftig insbesondere das angestrebte Wachstum im Retail- und Wholesalegeschäft in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Monaco, der französischsprachigen Schweiz sowie Israel vorantreiben. Er berichtet an Joseph Pinto, Leiter Vertrieb Europa, Lateinamerika, Naher Osten und den asiatisch-pazifischen Raum bei Natixis IM.

Amar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Produktentwicklung. Er arbeitete bei JP Morgan AM, Blackrock und Edmond de Rothschild, wo er vor seinem Wechsel als Globaler Leiter Geschäftsentwicklung tätig war. Als Leiter der Produktentwicklung für das internationale Geschäft arbeitete er bei Natixis IM seit Ende 2021 daran, das Produktangebot weiterzuentwickeln und mehr Synergien mit den Tochtergesellschaften zu erzielen.