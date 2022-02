Natixis IM stellt globales Marktstrategieteam unter neue Leitung

Mabrouk Chetouane als Head of Global Market Strategy, Solutions, International, Natixis Investment Managers (Bild: ZVG)



Natixis Investment Managers hat Mabrouk Chetouane als Head of Global Market Strategy, Solutions, International, eingestellt, wie der Vermögensverwalter am Dienstag mitteilte. In seiner neuen Funktion wird Mabrouk das globale Marktstrategieteam leiten und managen. Er ist für die Entwicklung der internen makroökonomischen, Asset Allocation- und Investment-Einschätzungen innerhalb von Natixis IM Solutions verantwortlich. Er wird an Claire Martinetto, Head of Natixis IM Solutions, International, berichten und seinen Sitz in Paris haben.

Neben dem Research wird Mabrouk laut Medienmitteilung die Einbeziehung des Teams in den Multi-Investment-Prozess sowie die strategische Asset-Allocation-Modellierung für öffentliche und private Märkte überwachen. Er soll auch aktiv zur Strategie und Positionierung von Natixis Solutions gemeinsam mit dem Senior Management beitragen und die Beziehungen zu den Tochtergesellschaften und den US-Solutions-Teams erleichtern.

Mabrouk verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung mit makroökonomischen Prognosen. Er kommt von BFT Investment Managers, wo er Leiter der Abteilung Research und Strategie war. Zuvor war er bei IHS Global Insight als Chefökonom tätig. Ausserdem war er sechs Jahre bei der Banque de France tätig. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris-Dauphine und erlangte einen Master-Abschluss an der ENSAE in Wirtschaftswissenschaften und Statistikmodellierung sowie einen weiteren Master-Abschluss in quantitativer Makroökonomie an der Universität Paris/Pantheon-Sorbonne.