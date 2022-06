Natixis Investment Managers beruft Diversity-Expertin

Charlene Sagoe, Head of Diversity, Equity and Inclusion, Natixis Investment Managers (Bild: ZVG)



Charlene Sagoe übernimmt die Funktion des Head of Diversity, Equity and Inclusion (DE&I), wie Natixis Investment Managers (Natixis IM) am Montag bekannt gab. Sie wird laut Medienmitteilung dafür verantwortlich sein, die DE&I-Ambitionen von Natixis IM voranzutreibe. Sie wird an Tracey Flaherty, Global Head, Corporate Social Responsibility, und Joseph Pinto, Head of Distribution, International, berichten und von London aus tätig sein.

In ihrer Rolle werde Sagoe die fünf Hauptpfeiler der DE&I-Strategie umsetzen: Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern, kulturelle Vielfalt, Ausbildung und Schulung, Governance sowie Daten und Messungen. Sie werde eng mit den HR-Teams und dem Head of DE&I für das US-Geschäft zusammenarbeiten, um Schulungen und Trainings anzubieten, damit alle Mitarbeitenden ein einheitliches Verständnis und Vokabular für DE&I erlangen. Sie ist ausserdem Co-Vorsitzende für Diversity In Investment beim Investor Leadership Network.

Sagoe ist seit 2008 bei Natixis IM tätig und hatte verschiedene Funktionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation inne. Zuletzt war sie International Head of Digital Marketing und übernahm gleichzeitig eine aktive Führungsrolle bei DE&I-Initiativen.