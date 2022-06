Neuberger Berman ernennt Head of Alternative Specialists

Neuberger Berman engagiert Manuel Kalbreier als Head of Alternative Specialists. (Bild: ZVG)



Manuel Kalbreier schliesst sich Neuberger Berman an, wie der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter am Montag mitteilte. Von London aus werde er als Managing Director und Head of Alternative Specialists EMEA Institutional dem Unternehmen sein Know-how für alternative Investments zur Verfügung stellen.

Zuvor war Kalbreier sieben Jahre lang Managing Director und EMEA-Regionaldirektor für alternative Investments bei Wellington Management. Dort baute er das Produktmanagement für Alternatives und den Vertrieb spezieller Alternatives in der EMEA-Region auf und leitete den Bereich. Davor war er sechs Jahre lang Partner und Leiter Investor Relations bei Boussard & Gavaudan in London. Ähnliche Aufgaben hatte er auch bei der Citigroup und Salomon Brothers.