Neuberger Berman lanciert neuen alternativen Investmentfonds

José Luis González Pastor, Managing Director bei Neuberger Berman



Neuberger Berman legt einen Private Equity European Long-Term Investment Fund (ELTIF) auf, wie der unabhängige Investmentmanager am Mittwoch bekanntgab. Im Gegensatz zu den meisten traditionellen Private-Equity-Fonds mit hohen Mindestanlagehürden ermögliche der Fonds qualifizierten Investoren Zeichnungen ab einer Mindestanlage von 50'000 Euro. Auch die erwartete Laufzeit des Fonds wurde von der gewöhnlichen Länge von zehn bis zwölf Jahren auf acht Jahre verkürzt.

"Der Fonds co-investiert mit führenden Private-Equity-Firmen auf der ganzen Welt und baut ein diversifiziertes Portfolio aus qualitativ hochwertigen direkten Eigenkapitalmarkt-Anlagen auf. Die Strategie ist stark auf Buyout-Möglichkeiten ausgerichtet, ergänzt durch einen leichten Growth-Fokus und strukturierte Investments", erläutert José Luis González Pastor, Managing Director bei Neuberger Berman. Der Fonds investiere hauptsächlich in Europa und Nordamerika und werde über verschiedene Regionen, Branchen, Unternehmensgrössen, Wertschöpfungsstrategien sowie Lead Manager diversifiziert sein.

Fabio Castrovillari



Für Fabio Castrovillari, Managing Director und Head of Client Coverage DACH bei Neuberger Berman, werden Private-Equity-Investitionen eine immer zentralere Komponente in einem modernen Portfolio darstellen: "Unternehmensbeteiligungen über den Private-Equity-Markt zeichnen sich durch attraktive Diversifizierung und langfristige Renditeeigenschaften aus. Für viele institutionelle Anleger weltweit, darunter Versicherungen und Pensionsfonds, sind sie bereits ein wichtiger Bestandteil des Portfolios. Der neue Fonds ermöglicht unter anderem auch einer neuen Generation von Investoren auf effiziente Weise den Zugang zum typischen Renditeprofil von Private Equity.“

Der ELTIF wird laut Medienmitteilung die Expertise des Private-Equity-Teams von Neuberger Berman nutzen, das sich aus über 245 Private-Markets-Experten an neun Standorten in der ganzen Welt zusammensetzt. Neuberger Berman verwaltet seit mehr als 30 Jahren Private-Markets-Vermögenswerte. Sein integriertes Modell aus primären und sekundären Fondsinvestitionen und direkten Private-Equity-Geschäften verbessere den Dealflow, die Due-Diligence-Fähigkeiten und die Beziehungen zu den General Partnern in der Branche, heisst es weiter.