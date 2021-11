Neuberger Berman verstärkt Team für Family Offices

Marianne Schönberger war seit 2008 bei BlackRock in München tätig und arbeitet neu in Frankfurt. (Bild: zvg)



Marianne Schönleber ist ab sofort für die Betreuung von Family Offices in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) verantwortlich.Der unabhängige US-Asset-Manager ist im Bereich der Familiy Offices im DACH-Raum, wie er selber schreibt, auf Wachstumskurs.

Schönleber wird als Senior Vice President Teil von Neuberger Bermans Client Coverage Team in Frankfurt. In ihrer neuen Rolle ist sie dafür verantwortlich, die Kundenbeziehungen zu pflegen und auszubauen.

Vor ihrem Wechsel zu Neuberger Berman war Schönleber seit 2008 bei BlackRock in München als Head of Family Offices Deutschland tätig. Davor arbeitete sie im Sales und Analytics Team bei Bloomberg in London. Marianne Schönleber besitzt einen Master-Abschluss im Fach Marketing Management der Griffith University in Brisbane, Australien.