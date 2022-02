Neuberger Bermans ELTIF II erweitert Zugang zum Private-Equity-Markt

Der European Long-Term Investment Fund für Private Equity folgt einer Co-Investment-Strategie. (Bild: Shutterstock.com/Photon photo)



Neuberger Berman hat seinen zweiten European Long-Term Investment Fund für Private Equity mit einer Co-Investment-Strategie aufgelegt, wie der Investmentmanager am Dienstag bekannt gab. Der neue Fonds NB Direct Private Equity Fund 2022 ELTIF (ELTIF II) investiert in unterschiedliche Arten von Private Equity mit einem Schwerpunkt auf Buy-outs. Schwerpunkt der Direktanlagen werden Unternehmen aus Europa und Nordamerika sowie in geringerem Masse auch aus Asien und Lateinamerika sein.

Während klassische Private-Equity-Fonds hohe Mindestanlagesummen verlangen, beträgt die Mindestanlagesumme für europäische Anleger beim ELTIF II laut Neuberger Berman nur 25'000 Euro. Die Fondslaufzeit soll zunächst acht Jahre betragen. So ermögliche der neue Fonds qualifizierten Investoren in der Schweiz sowie berechtigten beratenen Privatanlegern und professionellen Anlegern in der Europäischen Union einen leichteren Zugang zu internationalen Private-Equity-Anlagen.

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, will der amerikanische Investmentmanager mit der Auflage des neuen ELTIF II an den Erfolg des ersten ELTIF anknüpfen, der im Mai 2021 auf den Markt kam. Dieser hat im anschliessenden sechsmonatigen Zeichnungszeitraum 149,2 Mio. Euro eingeworben.

Ein ELTIF ist eine illiquide Langfristanlage mit einer Anfangslaufzeit von acht Jahren ab dem Final Closing. Das Board kann die Laufzeit um bis zu drei Jahre verlängern. Es handelt sich um einen geschlossenen Fonds. Investoren können keine Anteile zurückgeben. Die Haltedauer des Fonds ist fest und reicht bis zum Ende der Laufzeit. Neuberger Berman weist darauf hin, dass nur ein kleiner Teil des Gesamtportfolios in einem ELTIF angelegt werden sollte.