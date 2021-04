Neue CEO der VP Bank Asia

Pamela Hsu Phua, CEO der VP Bank Asia



Die VP Bank hat die Ernennung von Pamela Hsu Phua zum CEO der VP Bank Asia mit Wirkung zum 1. Juli 2021 bekanntgegeben. Von Singapur aus wird Hsu Phua sowohl für das Geschäft in Singapur als auch in Hongkong verantwortlich zeichnen.

Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im internationalen Bankgeschäft, die sie in Hongkong, Singapur und der Schweiz gesammelt hat, ist Hsu Phua eine ausgewiesene und angesehene Führungspersönlichkeit im Grossraum Asien. Nachdem sie ein umfangreiches Netzwerk in den asiatischen Märkten aufgebaut hatte, war sie zuletzt Leiterin von Pictets Asia Family Office. Sie begann ihre Karriere bei BNP Paribas und arbeitete im Private Banking der Credit Suisse, bevor sie 13 Jahre lang bei Julius Bär tätig war, wo sie als Head Intermediaries Greater China fungierte. Hsu Phua schloss ihr Studium an der National University of Singapore mit einem Diplom in Betriebswirtschaft ab.

Weiter wird Heline Lam Anfang Mai als Chief of Staff zur VP Bank in Asien stossen wird und direkt an Pamela Hsu Phua berichtet. Zuletzt war sie Head of HR Asia bei Pictet.