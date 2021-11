Neue Head of Sustainable Investment bei Newton

Therese Niklasson wird Head of Sustainable Investment bei Newton Investment Management. (Bild: ZVG)



Therese Niklasson wird Newtons strategischen Plan für nachhaltige Anlagen auf weltweiter Ebene vorantreiben, teilt das Unternehmen mit. Zu ihrer neuen Funktion zählen das Research sowie die Leitung der Integration, Messung und Belegung von ESG-Faktoren für alle Strategien und Anlageklassen.

Sie wird an CEO Euan Munro berichten und dem Executive Committee von Newton beitreten, schreibt der Vermögensverwalter, der zu BNY Mellon Investment Managment gehört.

Niklasson hat 17 Jahre Erfahrung mit verantwortungsvollem und nachhaltigem Investieren. Sie kommt von Ninety One (früher Investec Asset Management) , wo sie zuletzt Global Head of Sustainability war und die Entwicklung und Umsetzung der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie leitete.

Davor was sie Global Head of ESG und Head of ESG Research im gleichen Unternehmen. Vor ihrem Wechsel zu Newton hatte sie als Head of Governance and Responsible Investment fürThreadneedle Investments gearbeitet.