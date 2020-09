Neue Leitung und Neueröffnung der SZKB-Filiale in Reichenburg

Esther Schnellmann übergibt die Leitung der SZKB-Filiale Reichenburg an Thomas Züger.



Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Thomas Züger per 1. Oktober 2020 die Leitung der Filiale Reichenburg übertragen. Wie der Medienmitteilung der SZKB vom Montag zu entnehmen ist, löst der 29-Jährige Esther Schnellmann ab, die sich entschieden hat, innerhalb der Schwyzer Kantonalbank eine neue Herausforderung zu übernehmen. Schnellmann leitete die Filiale Reichenburg seit 2002.

Züger wohnt in Altendorf und ist bestens in der Region verankert. Er ist dipl. Bankwirtschafter HF und startete seine Karriere 2007 mit der Lehre bei der SZKB. Seither war er in verschiedenen Funktionen in den SZKB-Filialen Tuggen und Siebnen tätig.

Mit der Neueröffnung der Filiale Reichenburg am 5. Oktober 2020 weitet die SZKB auch ihr Beratungsangebot aus, wie es weiter heisst. Neu werden auch Finanzierungsberatungen vor Ort angeboten. Zudem entspreche der Neubau den neusten Technologien einer ökologisch nachhaltigen Bauweise.