Neue Partnerin bei Adams Street

Jennifer Brown, Partnerin und Global Head of Consultant Relations, Adams Street Partners



Adams Street Partners, eine Investmentgesellschaft für private Märkte, hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass Jennifer Brown dem Unternehmen als Partnerin und Global Head of Consultant Relations beigetreten ist. Jennifer Brown wird die Berateraktivitäten weltweit leiten und die Beziehungen zu Beratungspartnern stärken, die bestrebt sind, Kunden weltweit Private-Equity- und Private-Credit-Lösungen anzubieten.

Bevor Brown zu Adams Street kam, war sie Managing Director der Global Business Development Group bei Barings, wo sie die Marketingstrategie für U.S. Berater-Beziehungen leitete. Vor Barings war Brown Vice President of Global Consultant Relations bei BlackRock und Assistant Vice President of Institutional Equities Sales Trading bei Barclays Capital (früher Lehman Brothers). Sie hat einen Bachelor of Science-Abschluss in Finanzen von der Hampton University und einen MBA von der Harvard Business School.