Neuer Bankenombudsman für die Schweiz

Andreas Barfuss,



Der Stiftungsrat der "Stiftung SchweizerischerBankenombudsman" hat Andreas Barfuss als Nachfolger von Marco Franchetti zum Bankenombudsman gewählt, wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Franchetti tritt auf Ende Jahr von seinem Amt zurück. Der 49-jährige Barfuss ist derzeit Mitglied der Direktion und der erweiterten Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), zuständig für Legal und Compliance. In dieser Eigenschaft ist er Administrator des Stiftungsrates der "Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman" und damit mit den Aufgaben der Bankenombudsstelle bestens vertraut, heisst es weiter.

Barfuss verfügt über einen Doppelabschluss in Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft. Der neue Bankenombudsman bringt neben einer Anwaltstätigkeit eine mehrjährige, internationale Berufserfahrung in der IT- und Telekommunikationsbranche mit. Als ehemaliger Legal Counsel bei einer namhaften Schweizer Bank, seinem breit gefächerten Tätigkeitsbereich bei der Bankiervereinigung und seinem kürzlich erworbenen Certificate of Advanced Studies (CAS) für "International Banking and Finance Law", verfüge er überdies über das für die Bankenombudsmanstelle zwingend erforderliche bankenspezifische Know-how. Auch konnte Barfuss in seiner letzten Position bei der SBVg wiederholt sein Verhandlungs- und Vermittlungsgeschick unter Beweis stellen.