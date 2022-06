Neuer CEO bei BNP Paribas Wealth Management in der Schweiz

Beat Bachmann, CEO, BNP Paribas Wealth Management Schweiz & Emerging Markets (Bild: ZVG)



Beat Bachmann übernimmt seine Rolle als Chief Executive Officer (CEO) für Wealth Management Schweiz & Emerging Markets per 1. August und wird in Zürich stationiert sein, wie die Bank am Freitag mitteilte. Bachmann wird Mitglied des BNP Paribas Wealth Management Executive Committee sowie der Geschäftsleitung von BNP Paribas (Suisse).

Bachmann stösst von UBS zu BNP Paribas. Bei UBS war er in den vergangenen 16 Jahren in mehreren leitenden Führungspositionen im Wealth Management in der Schweiz und in Deutschland tätig. Zuletzt leitete er während sieben Jahren das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern (EAM) in Europa. Bachmann verfügt über einen Ph.D. in organischer Chemie von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) und einen MBA von Insead.

Der Ausbau des Wealth-Management-Geschäfts in der Schweiz, für Onshore- und internationale Kunden sowie Kunden aus dem Nahen Osten, sei eine strategische Priorität für das Wealth Management von BNP Paribas, heisst es weiter in der Mitteilung.