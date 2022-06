Neuer CEO bei Janus Henderson

Ali Dibadj, CEO und Verwaltungsrat, Janus Henderson



Janus Henderson Group hat am Dienstag bekannt gegeben, dass Ali Dibadj die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernimmt. Darüber hinaus wurde Dibadj in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen. Er folgt auf Roger Thompson, Chief Financial Officer (CFO), der seit dem 1. April 2022 als Interim-CEO tätig war. Thompson wird seine Funktion als CFO fortsetzen.

Ali Dibadj war zuletzt CFO und Head of Strategy bei AllianceBernstein, wo er auch als Portfoliomanager für AB Equities tätig war. Davor wurde er als Senior Research Analyst bei Bernstein Research Services zwölfmal von Institutional Investor als bester Analyst ausgezeichnet. Bevor er zu AB kam, war er fast ein Jahrzehnt in der Unternehmensberatung tätig, unter anderem bei McKinsey & Company. Dibadj hat einen Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften vom Harvard College und einen Juris Doctor von der Harvard Law School.