Neuer CEO übernimmt bei BDO

Thomas Stuhalter übernimmt ab Januar 2021 die operative Führung von BDO.



Seit Januar 2011 ist Werner Schiesser CEO von BDO. Nach Ablauf seiner Amtszeit tritt er aus dem Unternehmen aus und wird sich künftig auf Verwaltungsratsmandate und Beratungsmandate im Bereich der Wirtschaftsdelikte konzentrieren. Ausserdem wird er seine Expertise in Gerichts- und Schiedsgerichtsfällen einbringen.

Per 1. Januar 2021 wird Thomas Studhalter die operative Führung von BDO übernehmen. Er stiess 2014 als Leiter Treuhand Luzern zum Unternehmen und ist seit 2015 verantwortlich für den Bereich Treuhand in der Region Zentralschweiz und Mitglied der Regionaldirektion Zentralschweiz. Der Betriebsökonom HWV und diplomierte Wirtschaftsprüfer verfügt über langjährige Erfahrung in der Prüfung von Grosskunden und börsenkotierten Unternehmen.