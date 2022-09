Neuer Finanzchef bei der Migros Bank

Peter Mock war bisher Leiter Tresorerie und Handel der Migros Bank. Seine neue Funktion hat er am 1. September angetreten. (Bild:PD)



Peter Mock (53) trat am 1. Januar 2021 als Leiter Tresorerie und Handel in die Migros Bank ein. Zuvor war er in einer vergleichbaren Position bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank tätig und noch vorher verantwortete mehrere Jahre die Position Head Customer Finance bei der Syngenta Crop Protection. Mehrjährige Erfahrungen unter anderem als Sector Head Treasury bei der Credit Suisse runden seinen Werdegang ab.

Peter Mock verfügt über einen Masterabschluss in Business & Economics der Universität Basel.

CEO Manuel Kunzelmann kommentiert: "Ich freue mich, dass Peter Mock mit seiner ausgewiesenen Finanz- und Risikoexpertise unsere Geschäftsleitung ergänzt. Er zeichnet sich durch unternehmerisches und gleichzeitig risikobewusstes Denken und Handeln aus. Gleichzeitig danke ich Andreas Schindler für sein langjähriges Engagement bei der Migros Bank als CRO und CFO, wo er die Risikofunktion deutlich ausgebaut hat."