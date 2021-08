Neuer Global Investment Strategist bei PGIM Fixed Income in London

Guillermo Felices, Global Investment Strategist bei PGIM Fixed Income am Standort London



Im Rahmen des Ausbaus und der Festigung der Präsenz in Europa hat PGIM Fixed Income Guillermo Felices mit sofortiger Wirkung als Global Investment Strategist in London eingestellt. Mit seiner Expertise in den Bereichen Fundamentalanalyse und Portfoliomanagement soll Felices Chancen im aktuellen Niedrigzinsumfeld erkennen, Risiken steuern und Alpha erzielen. Felices ist Greg Peters, PGIM Fixed Income Managing Director and Head of Multi-Sector and Strategy, unterstellt.

Zuvor war Felices bei BNP Paribas Asset Management als globaler Leiter der Anlagestrategie und Mitglied des Multi-Asset-Anlageausschusses tätig. In dieser Position unterstützte er die Steuerung der Vermögensallokation des firmeneigenen Multi-Asset-Portfolios. Davor war er Leiter der Abteilung Asset Allocation Research (Europa) bei Barclays sowie Senior Macro Strategist bei der Citigroup. Seine Karriere begann Felices bei der Bank of England. Er hat einen Doktortitel und einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der New York University.