Neuer Head of Communications bei Blue Horizon

Marc Duckeck, Head of Communications, Blue Horizon



Marc Duckeck ist der erste Head of Communications von Blue Horizon, wie das auf Investitionen in die Entwicklung des globalen Nahrungsmittel-Ökosystems spezialisierte Unternehmen am Montag mitteilte. Duckeck, der am Hauptsitz des Unternehmens in Zürich tätig sein wird, soll sich auf den Aufbau der Marke Blue Horizon in den Medien, der Lebensmittelbranche und der globalen Investorengemeinschaft konzentrieren.

Er verfügt über 13 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investment Writing, Medienarbeit und Unternehmenskommunikation und war bei verschiedenen führenden Vermögensverwaltern tätig, darunter UBS, Man Group und GAM, wo er als Executive Director und Head of Public Relations arbeitete. Zuletzt war Duckeck für Avaloq, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Banklösungen, tätig, wo er das Team für Unternehmenskommunikation aufgebaut hat. Er hat einen Bachelor-Abschluss vom Berry College in den USA, einen Master-Abschluss von der Universität St. Gallen (HSG) und ist zudem Absolvent des Impact Investing Programms an der Saïd Business School, University of Oxford.