Neuer Head of Corporate Risk and Broking bei WTW Schweiz

Kilian Manz, Head of Corporate Risk and Broking, Willis Towers Watson (Bild: ZVG)



Ab 1. Juni 2022 übernimmt Kilian Manz als Head of Corporate Risk and Broking Willis Towers Watson (WTW) Schweiz das 35-köpfige Team in Zürich, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei unterstützt er WTW beim stragischen Ausbau des Angebots für Unternehmenskunden rund um das Risikomanagement und die Gestaltung von Versicherungslösungen zum Risikotransfer. Manz stösst neu zu WTW. Er folgt auf Peter Philipp, der WTW verlässt, um eine neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen.

Manz verfügt über grosse Erfahrungen im Bereich Brokerage, Geschäftsentwicklung und General Management. Er arbeitet seit 1993 im Versicherungswesen und war bei verschiedenen Versicherern und Brokern in Kunden- und Führungspositionen tätig. Vor dem Einstieg bei WTW war er als Managing Director Health Solutions und zuvor als Chief Broking Officer bei Aon Risk Solutions, Schweiz tätig.