Neuer Leiter Banking Services bei der SIX

Per 1. August übernimmt Dieter Goerdten wird die Leitung der Geschäftseinheit Banking Services der SIX.



Dieter Goerdten kam im Sommer 2018 als Head Products & Solutions zu SIX Banking Services, wo er für die Entwicklung des Zahlungsangebots von SIX verantwortlich war. Seit seinem Eintritt bei der Börsenbetreiberin ist er ein wichtiges Mitglied des Managementteams von Marco Menotti, dem bisherigen Leiter der Einheit, wie das Unternehmen mitteilt.

Goerdten arbeitet seit über 20 Jahren für Schweizer Banken an der Entwicklung und Lancierung von innovativen Produkten und Dienstleistungen. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg und verfügt über einen Master of Advanced Studies in Corporate Finance der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Vorgänger Marco Menotti wird die Gruppe per Ende Juli verlassen und sich eigenen Projekten zuzuwenden. Menotti war 2018 als Mitglied der Konzernleitung zu SIX gestossen. Unter seiner Führung wurde die Geschäftseinheit Banking Services vollständig umstrukturiert und in ein schnell wachsendes und profitables Geschäft transformiert. Banking Services erbringt Dienstleistungen für Banken und deren Kunden in den Bereichen Bargeld & Geldautomaten, Debit & Mobiles Services, Billing & Payment sowie Open Banking (bLink).