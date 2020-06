Neuer Leiter Fixed Income bei Swisscanto Invest

Sébastien Zöller, Leiter Fixed Income, Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank



Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank gewinnt Sébastien Zöller (35) als neuen Leiter Fixed Income. Zöller tritt damit die Nachfolge von Benno Weber an und berichtet in seiner Funktion direkt an Iwan Deplazes, Head Asset Management Swisscanto Invest. In seiner neuen Position wird Sébastien Zöller sämtliche aktiven Fixed-Income-Strategien von Swisscanto Invest verantworten und das Produkt- und Dienstleistungsangebot in diesem Bereich strategisch weiterentwickeln, wie einer Medienmitteilung der ZKB vom Montag zu entnehmen ist.

Zöller sei ein ausgewiesener Fixed Income Experte und bringe mitunter grosse Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für das Tiefzinsumfeld mit. Vor seinem Wechsel zur Zürcher Kantonalbank war er seit 2015 für die Credit Suisse in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen im Bereich Asset Management tätig. Als Head Alternative Fixed Income führte er ein Team von acht Portfolio Managern und war massgeblich für die erfolgreiche Entwicklung von aktiven Fixed Income-Lösungen im alternativen Bereich verantwortlich – ein Segment, das insbesondere bei institutionellen Schweizer Investoren, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Vor seiner Tätigkeit für die Credit Suisse war er bereits im Zinsderivatehandel bei der Zürcher Kantonalbank tätig.

Sébastien Zöller verfügt über einen Master of Arts in Banking & Finance der HSG, Hochschule St. Gallen, und er ist CFA Charterholder.