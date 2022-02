Neuer Leiter Vorsorge bei der Mobiliar

Thomas Bossart, Leiter Vorsorge, Mobiliar



Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Holding hat Thomas Bossart zum neuen Leiter Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung gewählt, wie der Versicherer am Montag mitteilte. Er folgt per 1. April auf Jean-Philippe Moser, der das Unternehmen verlässt. Der 34-Jährige Bossart ist seit zehn Jahren für die Unternehmensberatung McKinsey & Company tätig, aktuell als Associate Partner. Dort hat er sich auf die Versicherungsbranche spezialisiert und eine Vielzahl an Projekten für Sach- und Lebensversicherer verantwortet. Auch für die Mobiliar war er in mehreren Projekten tätig.

Bossart hält einen Abschluss als Bachelor of Arts in Volkswirtschaftslehre der Universität St. Gallen und als Master of Science in Accounting and Finance der London School of Economics and Political Science. Darüber hinaus absolvierte er einen MBA an der Wirtschaftshochschule Insead.