Neuer Marketing-Chef bei Vontobel

Henry Detering, Chief Marketing Officer und Head of Global Marketing und Analytics, Vontobel (Bild: ZVG)



Vontobel hat Henry Detering zum Chief Marketing Officer (CMO) und Head of Global Marketing und Analytics ernannt, wie die Bank am Montag mitteilte. Der Marketing-Experte mit umfassender globaler und digitaler Erfahrung blickt auf eine langjährige Karriere bei Lazard Asset Management zurück, wo er zentrale Marketing-Services aufbaute und 2014 zum globalen Marketingleiter des Unternehmens ernannt wurde.

Detering ist Mitglied des Global Executive Board und in diesem Frühjahr von New York in den Grossraum Zürich umgezogen. Er studierte biophysikalische Chemie am Dartmouth College, hat einen Master-Abschluss in internationalen Beziehungen vom Lauder Institute an der University of Pennsylvania sowie einen MBA in Marketing von der Wharton School. Er spricht neben Englisch fliessend Französisch, sowie etwas Portugiesisch und Deutsch.