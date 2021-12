Neuer Operational Transformation Lead bei der Migros Bank

Florian Frey stösst von Boston Consulting zur Migros Bank. (Bild: zvg)



Florian Frey (43) übernimmt Anfang 2022 die Leitung des neuen Programms "Operational Excellence & Mid-Office". Er rapportiert direkt an CEO Manuel Kunzelmann.

"Mit Florian Frey konnten wir einen Experten für Operational Transformation mit grossen Erfahrungen im Banking und in Digitalisierung/IT gewinnen", erklärt Kunzelmann. "Seine Aufgabe umfasst einerseits das Mid-Office, mit dem wir die Kundenberatung schrittweise konsequent von nachgelagerten Abwicklungstätigkeiten entlasten werden. Andererseits ist er dafür verantwortlich, operationelle Excellence in der Bank systematisch weiterzubringen."

Florian Frey arbeitete seit 2004 für die Boston Consulting Group in der strategischen Unternehmensberatung und war als Managing Director und Partner zuständig für die Umsetzung von Digitalisierungs- und IT-Transformationen. Er erwarb an der Universität St. Gallen den Master of Science in International Management und an der Nanyang Technological University in Singapur den Master in Business Administration.