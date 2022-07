Neuer Partner bei Decalia

Nicolò Miscioscia, Partner, Decalia (Bild: ZVG)



Nachdem Nicolò Miscioscia mehrere Jahre lang die Abteilung Private Markets geleitet hat, wird er den Platz von Isabella Pedrazzini in der Geschäftsleitung einnehmen. Pedrazzini ist neu dem Verwaltungsrat von Decalia beigetreten. Die Ernennung von Miscioscia sei auch eine Gelegenheit, das Management Committee zu erneuern und eine neue Generation von Führungskräften nachzuziehen, die das Managementteam der Zukunft bilden werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Miscioscia begann seine berufliche Laufbahn als Wirtschaftsprüfer in der Finanzbranche und arbeitete vier Jahre bei der Beratungsfirma Pricewaterhouse Coopers (PWC) in Genf und Luxemburg. Er war Mitgründer von U-Start Club in Lugano und Mailand, einer Private-Markets-Plattform für die Syndizierung von Venture-Deals. Er stiess 2015 zu Decalia. Er ist Chartered Certified Accountant (ACCA) und verfügt über einen Bachelor in Administration der Cass Business School in London.