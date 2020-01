Neuer VR-Präsident bei Patrimonium

Manuel Leuthold, Verwaltungsratspräsident Patrimonium Asset Management



Manuel Leuthold ist neuer Verwaltungsratspräsident von Patrimonium Asset Management, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Leuthold ist seit 2016 Präsident des compenswiss-Ausgleichsfonds AHV/IV/EO und Verwaltungsratsmitglied weiterer Schweizer Institutionen und Banken. Als Präsident des Verwaltungsrats von compenswiss ist er für die Bewirtschaftung der drei Vermögen AHV/IV/EO von über 35 Milliarden Franken verantwortlich.

Leuthold blickt auf eine lange Banking-Karriere zurück: während 27 Jahren war er bei der UBS, zuletzt als Head Corporate and Institutional Clients Schweiz, danach als Chief Administrative Officer bei Edmond de Rothschild Group. Er ist in Genf aufgewachsen und studierte Jus und Ökonomie an der Universität Genf.

Weiter im Patrimonium-Verwaltungsrat sind Christoph Syz (CEO), Daniel Heine, Stéphane Bonvin, Hans Ruedi Trüeb und Peter Jäggi. Andreas Giesbrecht hat sich 2019 entschieden, altersbedingt aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden.