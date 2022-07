Neues Potenzial für China-Anlagen

Investitionsmöglichkeiten in China werden wieder interessant. (Bild: Shutterstock.com/Sean Pavone)



Internationale Investoren können davon ausgehen, dass China auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Das Land der Mitte beginnt sich wieder zu öffnen, sowohl im Inland als auch gegenüber der Welt. "Vielleicht am bemerkenswertesten ist, dass die Steuer- und Geldpolitik den Aufschwung unterstützt – im Gegensatz zu den Industrieländern", sagt Wenchang Ma, Portfoliomangerin China Equity von Ninety One.

Die allgemeine Ausrichtung der Politik auf ein stabiles Wachstum hebt die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger. Allerdings nur bis zu dem Punkt, an dem die Geldströme, die wegen der kleiner werdenden Zinsdifferenzen und der gedämpften Wirtschaftsaussichten Schwierigkeiten hatten, in Aktien fliessen.

Unsicherheiten bleiben aber bestehen. Die Null-Covid-Strategie berge das Risiko weiterer Lockdowns. Ausserdem bereiten den Behörden Immobilien- und Beschäftigungsdaten Sorgen. Die robusten Exporte, der Aufschwung bei den Infrastrukturinvestitionen und die im weltweiten Vergleich niedrige Kerninflation bieten jedoch Raum für Optimismus. Letztendlich sei China mit seinen Zielen Autarkie, interne Reformen und wirtschaftliche Aufwertung für den Rest des Jahres und darüber hinaus relativ gut aufgestellt.

Selektive Haltung einnehmen

Angesichts der verschiedenen strukturellen Veränderungen, die in Chinas Wirtschaft im Gange sind, erwartet Wenchang Ma ein langsameres, aber nachhaltigeres Wachstum: "Immer mehr Anlegerinnen und Anleger betrachten chinesische Aktien als attraktiven langfristigen Strukturbereich für die Vermögensallokation."

Vorerst müssen sich Investoren mit den ungünstigen kurzfristigen Aussichten auseinandersetzen. Gleichzeitig sehen die Bewertungen jedoch attraktiv aus, insbesondere im historischen Vergleich. Liquide grosskapitalisierte A-Aktien werden beispielsweise erheblich günstiger als ihre US-Konkurrenten gehandelt. Die folgenden Trends mit erheblichem Potenzial sprechen gemäss Ma langfristig für China: Technologische Autarkie, Wachstum des Konsums, Energiewende und fortgesetzte Reformen und wirtschaftlicher Aufschwung.

Eine längerfristige Sichtweise ermögliche es Anlegerinnen und Anlegern, über kurzfristige Störungen hinwegzusehen. Der Technologiesektor sei ein typisches Beispiel dafür. Ma meint: "Die Geschichte des chinesischen Aktienmarktes zeigt, dass der Technologiesektor nicht der erste ist, der von einer Verschärfung der Regulierung betroffen ist. Ein gesundes Wachstum ist immer noch etwas, das die politischen Entscheidungsträger fördern wollen." Diese Denkweise sei unerlässlich, wenn Investoren vermehrt China in ihren Portfolios berücksichtigen wollen.

Aufnahme von Onshore-China-Anleihen in die Portfolios

Ausserdem seien Möglichkeiten, den Anteil chinesischer Anleihen in den Anlegerportfolios zu erhöhen, absehbar. "Während die makroökonomischen Faktoren Wachstum, Inflation, Zahlungsbilanz und die Beziehungen zwischen den USA und China für das Fixed-Income-Universum weitgehend neutral sind, gibt es politische Unterstützung, die optimistisch stimmt", sagt Alan Siow, Portfoliomanager China Fixed Income von Ninety One.

Das rücke Onshore-CNY-Anleihen ins Rampenlicht, da diese Bonds starke Fundamentaldaten, attraktive Bewertungen und eine solide Angebots- und Nachfragedynamik bieten. Gleichzeitig dürften die Bewertungen von Offshore-Anleihen in US-Dollar für die Anlegerinnen und Anleger ebenfalls interessant sein.

Siow betont: "Die wichtigsten Merkmale von chinesischen Onshore-Anleihen, die bereits in den letzten Jahren Investoren angezogen haben, gelten nach wie vor. Dazu zählen die vielfältigen inländischen Kreditmärkte, die für Diversifizierung und Rendite sorgen."

Trotzdem gebe es einige Risiken in der chinesischen Anleihelandschaft zu beachten. So können beispielsweise Lockdowns zu weiteren Unterbrechungen der Lieferketten führen und das Vertrauen beeinträchtigen, was zu einer Herabstufung der Wachstumserwartungen führen würde. Im Vergleich zu den grossen globalen Anleihemärkten bieten Onshore-CNY-Anleihen jedoch auch höhere reale Renditen bei historisch geringerer Volatilität der Währungs- und Anleihekurse.

"Chinesische Anleihen sind bei Anlegerinnen und Anlegern deshalb so beliebt, weil sie Qualität und Diversifizierung zu attraktiven Renditen bieten können. Wir erwarten, dass chinesische Onshore-CNY-Anleihen mittelfristig besser abschneiden werden als globale Anleihen", meint Siow abschliessend.