Neugründungen von Unternehmen schiessen durchs Dach

Die Neugründungen von Unternehmen nahmen von Januar bis April 2021 deutlich stärker zu als die Insolvenzen. (Bild: Shutterstock.com/Palatinate)



Nach einem längeren Rückgang der Anzahl der Insolvenzen beginnen diese nun wieder zu steigen. Von Januar bis April 2021 wurde in der Schweiz gemäss der Analyse von Dun & Bradstreet bei über 1'262 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Dies ist ein Plus von 1%. Am stärksten war der Zuwachs im Tessin (+13%) und in der französischsprachigen Schweiz (+12%), gefolgt von der Nordwestschweiz (+10%). Zu einem leichten Zuwachs kam es im Espace Mittelland (+3%) sowie in der Zentralschweiz (+2%). In der Ostschweiz nahmen die Konkurse leicht ab (-3%), während es in Zürich zu einem starken Rückgang kam (-18%).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat explodierte die Zahl der Konkurse im April. Insgesamt kam es zu 303 Insolvenzfällen, was einem Plus von 140% entspricht. Dabei gelte es jedoch zu berücksichtigen, dass im April 2020 zusätzlich zu den sogenannten Betreibungsferien das Betreibungswesen auch aufgrund eines bundesrätlich verordneten Rechtsstillstand pausierte.

Abnahme der Konkurse bei Handwerksbetrieben

Am meisten Konkurse gab es bei den Handwerksbetrieben, wo von Januar bis April 2021 insgesamt 201 Unternehmen in ein Insolvenzverfahren gingen. Dies entspricht einer deutlichen Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 15%. Bei den nächsten vier zahlenmässig am stärksten betroffenen Branchen kam es jeweils zu einer Zunahme der Firmenpleiten. Im Gastgewerbe stieg die Zahl der Konkurse um 7% auf 159 Fälle, im Grosshandel um 10% auf 118 Fälle, bei den Unternehmensdienstleistern um 4% auf 110 Fälle und bei den Unternehmens- und Steuerberatern um ganze 24% auf 78 Fälle.

Spitzenwert bei Neugründungen

Die Anzahl der Neugründungen von Unternehmen schiesst im Jahr 2021 durchs Dach. Insgesamt wurden von Januar bis April 17'545 Firmen neu ins Handelsregister eingetragen. Dies sind 24% mehr als im Vorjahr. Noch nie wurden in der Schweiz in der Periode von Januar bis April so viele Unternehmen gegründet. Im April 2021 wurden 4'381 Unternehmen gegründet. Dies sind 60% mehr als im April 2020.