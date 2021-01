Neuzugang bei Riedweg & Hrovat

Dominik Galliker, Riedweg & Hrovat



Riedweg & Hrovat hat zum Jahresanfang 2021 das Team mit dem Zugang von Dominik Galliker weiter er­gänzt, wie die Basler Vermögensverwaltungsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Galliker war für viele Jahre in leitenden Stellungen bei renommierten Bankinstituten, zuletzt in der Konzernleitung und stellvertretender CEO einer Kanto­nalbank. Nach ei­nem Unterbruch soll er seine Erfahrung in der um­fassenden Be­treuung von Fami­lienvermögen ein. Er wird zudem den weiteren Einbezug von Nachhal­tigkeitskriterien in der Vermögensverwaltung und im Reporting begleiten, wie es in der Medienmitteilung heisst. Galliker ist Jurist und Absolvent eines MBA der Rochester University.