Neuzugang in der Geschäftsleitung der Incore Bank

Bruno Meyer, Head Financials, Compliance & Risk Control, Incore Bank



Die Geschäftsleitung von Incore Bank wird per sofort durch Bruno Meyer als Head Financials, Compliance & Risk Control verstärkt, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Meyer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei international tätigen Finanzinstituten. Zuletzt war er als Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Falcon Private tätig. Seine Funktion umfasste nebst "Risk Control" auch die Führung der Compliance-Abteilung und die Mitgestaltung diverser Produkteangebote im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Davor bekleidete er viele Jahre lang verschiedene Funktionen bei der Credit Suisse in Zürich und New York, unter anderem im Controlling und im Risikomanagement.

Zudem ist Meyer CEO und Vorstandsmitglied der Swiss Risk Association. Er verfügt über einen Masterabschluss in Materialwissenschaften von der ETH Zürich und absolvierte ein Executive Program in Corporate Finance an der London Business School.