Ninety One ernennt Portfoliomanagerin für EM Sustainable Equity

Juliana Hansveden, Portfoliomanagerin der Emerging Markets Sustainable Equity Strategie, Ninety One



Juliana Hansveden ist neu Portfoliomanagerin der Emerging Markets Sustainable Equity Strategie von Ninety One. In der neu geschaffenen Position wird Hansveden für die Entwicklung der Anlagestrategie verantwortlich sein, die das Angebot von Ninety One an nachhaltigen Produkten ergänzt, heisst es in einer Medienmittelung des globalen Vermögensverwalters. Hansveden wird in London tätig sein.

Sie hat fünfzehn Jahre Branchenerfahrung und ist dreifach mit AAA-bewertete Citywire-Portfoliomanagerin. Zuletzt war sie für Nordea Asset Management tätig, wo sie für die Verwaltung der sechs Milliarden Euro schweren Emerging Stars Equity und Asian Stars Equity Strategien verantwortlich war. Beide Strategien waren Vorreiter für nachhaltige Investitionen in den Schwellenländern.

Darüber hinaus war sie für den First Swedish National Pension Fund (AP1) und BlackRock tätig. Hansveden hat einen Master of Science in Economics und Business von der Stockholm School of Economics und hat ausserdem an der Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris) studiert.