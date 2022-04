Ninety One lanciert nachhaltige Aktien-Strategie

Externe Effekte, die über die Kohlenstoffemissionsreduktion hinausgehen, werden in der neuen Anlagelösung von Ninety One berücksichtigt. (Bild: Shutterstock.com/tr_stok)



Ninety One ergänzt mit der Global Sustainable Equity-Strategie das Angebot im Bereich Nachhaltigkeit. Die aktive, langfristige Aktien-Strategie konzentriert sich auf Branchenführer im Bereich ESG und wird von Stephanie Niven verantwortet, heisst es in einer Mitteilung von Ninety One.

Die Identifizierung von Pionieren im Bereich Nachhaltigkeit erfordere neue Instrumente, die über die traditionelle Finanzanalyse hinausgehen. Das Ninety One-Team analysiert deshalb nicht nur die externen Effekte von Unternehmen wie etwa den Kohlenstoffausstoss, sondern auch den Einfluss der Unternehmenskultur auf Umwelt und Gesellschaft. Es geht darum, diejenigen Unternehmen zu finden, die in Zukunft führend in Sachen Nachhaltigkeit sein werden.

"Wir sind davon überzeugt, dass sich der Massstab für den Unternehmenserfolg langfristig weg von einer Nullsummenspielbetrachtung verlagert. Marktteilnehmer werden den Gewinn künftig nicht mehr auf Kosten anderer Marktteilnehmer maximieren können", sagt Stephanie Niven, Portfoliomnagerin der Global Sustainable Equity-Strategie und ergänzt: "In Zukunft wird der Effekt von Unternehmensentscheidungen auf unterschiedliche Stakeholder berücksichtigt werden müssen. Diese Ansicht ist zunehmend mehrheitsfähig."