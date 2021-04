NN IP holt erfahrenen Salesmann von UBS

Christian Färber, Senior Sales Director bei NN IP.



NN Investment Partners hat Christian Färber als Senior Sales Director rekrutiert. Der Fokus seiner Aktivitäten liegt auf dem deutschsprachigen Raum.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Asset und Wealth Management in Europa und Asien kennt er die Kundenbedürfnisse und Branchentrends bestens. Bevor er zu NN Investment Partners als Senior Sales Director stiess, arbeitete Färber drei Jahre lang bei UBS Asset Management als Head Wealth Management Distribution Switzerland. Zuvor war er während über 20 Jahren bei der Credit Suisse tätig, zuletzt als Head Global Fund Mandates. Färber hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der HWZ in Zürich.

Sein Arbeitsort ist in Zürich und er rapportiert an Allan MacLeod, Head of Global Financial Institutions & Head of Switzerland.