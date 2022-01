Nordea AM erhält ESG Champions Award

MainStreet Partners hat Nordea Asset Management für den besten sozialen Themenfonds ausgezeichnet. (Bild: Shutterstock.com/design36)



Die ESG Champions Awards von MainStreet Partners würdigen seit 2008 Fonds und Vermögensverwalter, die mit Blick auf Nachhaltigkeit zu den Vorreitern gehören. Die Awards sollen Anlegerinnen und Anlegern helfen, stabile Investitionen über alle Anlageklassen hinweg zu identifizieren und sich nicht von Greenwashing blenden zu lassen.

In der diesjährigen Ausgabe wurden vierzehn Awards in verschiedenen Kategorien vergeben, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Fonds und thematische Anlagen. Insgesamt wurden 4'200 Fonds und mehr als 160 Vermögensverwalter evaluiert.

Als bester sozialer Themenfonds wurde der Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund ausgezeichnet. Der Fonds richtet sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung aus und konzentriert sich vor allem auf Qualitätsunternehmen, deren soziale Lösungen nicht nur nachhaltigen Shareholder Value generieren, sondern eine positive Wirkung auf die Gesellschaft entfalten. Das Investmentteam verfolgt bei der Auswahl der Portfoliotitel laut Hilde Jenssen, Head of Fundamental Equities bei Nordea AM, einen fundamentalen, "high-conviction" Bottom-up-Ansatz.