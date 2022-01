Nordea AM erweitert ESG-Angebot um zwei US-Fixed-Income-Lösungen

Nordea AM baut das ESG-Angebot um zwei US-Fixed-Income-Lösungen aus. (Bild: Shutterstock.com/oleschwander)



Nordea Asset Management erweitert seine ESG Stars-Produktpalette um den Nordea 1 – US Corporate Stars Bond Fund und den Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond Fund. Beide wurden 2019 aufgelegt, um den Bedürfnissen von nordeuropäischen Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Inzwischen ist die Nachfrage nach ESG-Lösungen aber auch im Rest Europas und darüber hinaus so stark angewachsen, dass der nordische Vermögensverwalter die beiden Fonds nun auch international zugänglich machen will.

Die Strategien sind künftig Teil der ESG Stars-Produktreihe von Nordea AM unter dem Dachfonds Nordea 1. Sie kombinieren Top-Down- und Bottom-Up-Investmentansätze mit einem Best-in-Class-Ansatz im Bereich ESG, dessen Schwerpunkt auf einem positiven Screening liegt. Auf diese Weise sollen Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Profilen identifiziert werden, die gleichzeitig den am Pariser Klimaabkommen ausgerichteten Richtlinie im Hinblick auf fossile Brennstoffe entsprechen. Nach dieser Erweiterung der ESG Stars-Palette umfasst diese gemäss Christophe Girondel, Global Head of Distribution bei Nordea AM, nun 19 Produkte.

Der Nordea 1 – US Corporate Stars Bond Fund ist ein Investment-Grade-Produkt mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. US-Dollar und hat ein MSCI ESG-Rating von AA. Seine gewichtete Kohlenstoffintensität liegt rund 55% unter dem Vergleichsindext (108,7 Tonnen CO2e/USD Mio. gegenüber 242,9 Tonnen CO2e/USD Mio.).

Im High-Yield-Produkt Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond Fund ein High-Yield-Produkt werden 757 Mio. USD verwaltet. Dieser Fonds hat ebenfalls ein MSCI ESG-Rating von AA. Verglichen mit dem Index liegt die gewichtete Kohlenstoffintensität dieses Fonds 61% tiefer (129,7 Tonnen CO2e/USD Mio. gegenüber 330,9 Tonnen CO2e/USD Mio.).