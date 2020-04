Nordea AM: Nordamerika-CEO neuer Vorsitzender der Investor Advisory Group

Eivind Lorgen, Nordamerika-CEO von Nordea AM und IAG-Vorsitzender



Eivind Lorgen, Nordamerika-CEO von Nordea Asset Management, wurde vom Sustainability Accounting Standards Board (SASB) zum neuen Vorsitzenden der Investor Advisory Group (IAG) ernannt. Die IAG ist ein Gremium führender Investoren und Vermögensverwalter, das sich dem Ziel verschrieben hat, nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen für Investoren zu verbessern. Nordea Asset Management ist ein Gründungsmitglied des IAG und 2016 dem Gremium als damals einziger in Europa ansässiger Asset Manager beigetreten. "Die Ernennung von Eivind Lorgen zum Vorsitzenden des IAG unterstreicht den anhaltenden Einsatz von Nordea Asset Management für verantwortliches Investieren", sagt Nils Bolmstrand, CEO von Nordea Asset Management.

Das Responsible Investments-Team von Nordea AM hat als Teil seiner Bemühungen, eine stärkere Nachhaltigkeits-Berichterstattung zu fördern, den sektorbasierten Rahmen von SASB in seinen Unternehmensanalyse integriert. Davon angeleitet führt das Team Gespräche mit vielen Unternehmen, in denen Nordea AM investiert ist, und zeigt, wie die von SASB aufgestellten Standards genutzt werden, um wichtige Nachhaltigkeitsthemen zu identifizieren und zu analysieren. "Mehr denn je bleiben Nachhaltigkeitsrisiken und -opportunitäten ein treibender Faktor für viele Investoren weltweit", sagt Lorgen.

SASB ist eine unabhängige Non-Profit-Normenorganisation, die robuste Berichtstandards entwickelt und aufrecht erhält. Institutionelle Investoren wollen zunehmend verstehen, wie Nachhaltigkeitsherausforderungen ihre Anlagen betreffen. Die SASB-Standards treiben branchenübergreifend Vergleichbarkeit und eine grundlegende ESG-Risikoberichterstattung voran und befähigen so Investoren, bessere Stimmrechts- und Investment-Entscheidungen zu treffen. Dadurch erlauben es die Standards Unternehmen, Informationen zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen offenzulegen, die für Investoren wichtig sind.