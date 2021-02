Nordea AM schliesst ESG-Fonds für Neuinvestoren

Nordeas Global Climate and Environment-Strategie wird für neue Investorinnen und Investoren geschlossen. (Bild: Shutterstock.com/WIJI)



Nordea Asset Management wird den Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund zum 26. Februar 2021 für neue Investorinnen und Investoren schliessen. Grund für den Soft Close sei das rasante Wachstum des Fonds, so das Unternehmen. Seine Grösse hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, und die Assets under Management sind innerhalb der vergangenen zwei Jahre um mehr als 500% gewachsen. Ende Januar 2021 hat der Fonds damit ein Gesamtvolumen von mehr als 6 Mrd. Euro erreicht.

"Die Entscheidung für einen Soft Close wurde im besten Interesse der bestehenden Anteilseigner des Fonds getroffen, damit sie auch in Zukunft von Renditechancen profitieren können", sagen Thomas Sørensen und Henning Padberg, Co-Manager des Fonds. Der Fonds wurde vor mehr als zwölf Jahren aufgelegt und war einer der konkreten Schritte, die Nordea AM kurz nach der Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN (UNPRI) im Jahr 2007 unternahm.